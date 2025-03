Juventusnews24.com - Convocati Juve per l’Atalanta, la decisione ufficiale su Yildiz. Recuperano Gatti e Renato Veiga, sette assenti per Thiago Motta: la lista completa

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24per, è arrivata lasu. Ci sonoper il big match. LadiÈ stata resa nota ladei calciatoridaper il big match che lagiocherà questa sera contro. Out i lungodegenti Bremer, Milik e Cabal e gli infortunati Douglas Luiz, Savona, Rouhi e Conceicao.dopo il leggero affaticamento e, che ha smaltito la lesione al tendine del plantare gracile della gamba destra. C’è anche, in dubbio alla vigilia a causa di un virus intestinale. Ecco la.Iper #Atalanta ????Powered by @beewise pic.twitter.com/nH0f5xR9F2—ntusFC (@ntusfc) March 9, 20251 Perin2 Alberto45 Locatelli6 Kelly8 Koopmeiners9 Vlahovic1011 Gonzalez1215 Kalulu16 McKennie19 Thuram20 Kolo Muani22 Weah23 Pinsoglio27 Cambiaso29 Di Gregorio51 MbangulaLeggi suntusnews24.