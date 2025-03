Conviene comprare a rate con i tassi al 25%? La simulazione su elettrodomestici e mutui

Quifinanza.it - Conviene comprare a rate con i tassi al 2,5%? La simulazione su elettrodomestici e mutui

Con il nuovo taglio al costo del denaro deciso dalla Bce, dal 2,75% al 2,5%, sono in molti a domandarsi se convenga, rispetto ai mesi passati.La risposta, in breve, è sì: il taglio del costo del denaro arrivato in risposta al rallentamento dell’inflazione rende più conveniente prendere denaro in prestito anche solo rispetto a pochi mesi fa. Di conseguenza, costano meno i nuovie costa meno acquistare a.La situazione rappresenta un’opportunità per i cittadini, ma anche per le imprese che si sentono così maggiormente stimolate a investire per ingrandire il business e innovare.L’impatto suiIl taglio deidella Bce ha in impatto significativo sui, in particolare su quelli a tasso variabile che risentono direttamente dell’andamento del costo del denaro.