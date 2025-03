Ilrestodelcarlino.it - Continua il buon momento del Cesena . Pari in rimonta, ma con l’aiutino del Brescia

(3-5-2): Lezzerini; Calvani, Adorni, Jallow (36’ st Corrado); Dickmann, Bisoli, Verreth (36’ st Besaggio), Bertagnoli (28’ st Biarnason), Nuamah (42’ st D’Andrea); Moncini, Borrelli (42’ st Bianchi). A disp. Avella, Papetti, Muca, Bertagnoli, Naucci, Olzer, Juric. All.: Rolando Maran.(3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay (21’ st Adamo), Saric (12’ st Tavsan), Francesconi, Bastoni (29’ st Calò), Celia; Shpendi (12’ st La Gumina), Antonucci (29’ st Russo). A disp. Pisseri, Siano, Donnarumma, Piacentini, Manetti, Mendicino, Berti. All.: Michele Mignani. Arbitro: Galipò di Firenze. Reti: 45’ pt Adorni, 5’ st Calvani (aut.). Note: presenti 4mila spettatori. Ammoniti Jallow, Mangraviti, Bertagnoli, Antonucci, Prestia, Adorni. Angoli: 2-4. Recuperi: 1’ pt e 4’ st Unchea muovere la classifica e in fin dei conti è ciò che conta per il, che conserva la sesta piazza, infila il quinto risultato utile consecutivo e insegue il Catanzaro, ora a due punti.