Inter-news.it - Conte ‘umile’: «Con l’Inter dominato. Napoli fa sembrare normale questo!»

Leggi su Inter-news.it

Antonioha parlato con la sua consueta convinzione nei propri mezzi, e in quelli della sua squadra, nella conferenza stampa conseguente a-Fiorentina, sfida vinta 2-1 dai partenopei.IL PUNTO – Antoniosi è espresso in conferenza stampa dopo la preziosa vittoria del suocontro la Fiorentina per 2-1. Il tecnico della squadra azzurra ha così parlato del match vinto contro la viola: «Non abbiamo corso grossi rischi, meritando la vittoria finale. Ilha concretizzato meno di quanto prodotto enon mi soddisfa, perché in certe partite dominiamo ma arriviamo alvallo solo sull’1-0. Basta un episodio e si può perdere l’obiettivo, come successo con l’Udinese. La squadra deve vivere ogni partita al massimo, senza caricarsi di ansia inutile».sul match pareggiato dalcontroLOTTA SCUDETTO –ha poi proseguito ricordando il pareggio delcontro: «Devo ricevere risposte dalla squadra, non dai singoli.