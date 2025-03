Internews24.com - Conte tuona: «Con l’Inter abbiamo dominato, abbiamo dimostrato una cosa»

di Redazioneha analizzato la vittoria del Napoli con la Fiorentina, tornando sulla partita controAntonioha parlato in conferenza stampa – ripresa da TMW – al termine del match vinto per 2-1 dal suo Napoli contro la Fiorentina al Maradona.INTER – «Devo ricevere risposte dalla squadra, non dai singoli: se giocano bene in due e la squadra no, che risposta è? Come congiocato una grande partita eper lunghi tratti fino a quando non c’è venuta ansia: è la dimostrazione che anche nelle difficoltà, tutto passa in secondo piano, ma se uno analizza le situazioni poi vede che sono successe cose. La squadra fa passare per normale ciò che non lo è, devo sottolinearlo: mancano infortunati, è normale, va via il migliore, è normale. I ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro nel trovare soluzioni alternative»LE PAROLE – «Noi vogliano continuare a regalare emozioni al di là dei risultali, il tifoso deve essere orgoglioso della propria squadra.