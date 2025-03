Calciomercato.it - Conte torna alla vittoria grazie a Lukaku: il Napoli resta aggrappato all’Inter

Leggi su Calciomercato.it

Gli azzurrino al successo in Serie A eno in scia della squadra di Inzaghi: sconfitta la Fiorentina al MaradonaDopo cinque gare senza vittorie, ila conquistare tre punti nella sfida interna contro la Fiorentina. Una gara che gli azzurri approcciano nel modo giusto e che ha come grande protagonista Romelu. Il belga è decisivo con un gol e un assist per il 2-1 finale.-Fiorentina,decisivo con gol e assist (LaPresse) Calciomercato.it CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 61;60; Atalanta* 55; Juventus* 52; Lazio* e Bologna 50; Fiorentina 45; Milan 44; Roma* 43; Udinese* 39; Torino 35; Genoa 32; Como 29; Verona e Cagliari 26; Lecce 25; Parma 24; Empoli* 22; Venezia 19; Monza 14.*una partita in menoL'articolo: ilproviene da CalcioMercato.