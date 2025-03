Calciomercato.it - Conte toglie i sassolini dalle scarpe: “Venduto il miglior calciatore, non è normale”

Leggi su Calciomercato.it

Le parole del tecnico azzurro post partita dallo stadio Diego Armando Maradona dopo i tre punti contro la FiorentinaAntoniocommenta a caldo la vittoria contro la Fiorentina in conferenza stampa: “Penso sia stata una vittoria meritata sotto tutti i punti di vista. Abbiamo realizzato molto meno di quanto prodotto. I ragazzi non eranonti dopo la fine del primo tempo. Io non voglio andare negli spogliatoi con l’1-0. Sono moltonto della prestazione”Le parole diin conferenza stampa (LaPresse) Calciomercato.itPoi testa alla prossima trasferta: “Non era semplice, siamo tornati alla vittoria, bravi i miei ragazzi. Da domani ci concentriamo per la partita contro il Venezia, più difficile di questa gara”.Alla domanda sulla prestazione positiva di Lukaku,sottolinea che la squadra sta superando le aspettative anche in una situazione complessa: “Io devo avere risposte dalla squadra, non dai singoli.