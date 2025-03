Inter-news.it - Conte sulla corsa scudetto: «Inter costruita per vincere. Napoli pensa in grande»

Leggi su Inter-news.it

Antoniosi è pronunciato nel post-partita di-Fiorentina, match vinto per 2-1 dai partenopei. Il tecnico salentino ha parlato espressamente dell’obiettivo.LE DICHIARAZIONI – Antonioha parlato a DAZN al termine della sfida vinta dalcon la Fiorentina per 2-1. L’allenatore dei partenopei ha innanzitutto indicato ciò in cui la sua squadra deve migliorare, alla luce della partita con i viola: «Ho visto una squadra che ha meritato la vittoria. Potevamo ottimizzare un po’ di più quanto abbiamo creato contro la Fiorentina. Tenere la partita in bilico ti porta un po’ di ansia. detto questo, i ragazzi hanno fatto bene e prodotto tante occasioni. Quello in cui dobbiamo migliorare è la finalizzazione. Quando parlo dico la verità, non è che ho detto chissà che cosa: anche oggi potevamo segnare molti più gol.