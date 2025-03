Anteprima24.it - Conte: “Siamo lì e dobbiamo pensare in grande. Il pubblico lo merita, oggi mi ha emozionato”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“C’è un piccolo campionato da giocare di 10 partite: noilì ein. Illo, la passionemi hadavvero nel profondo“. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio, dopo la vittoria sulla Fiorentina. “Non abbiamo rischiato tanto nel finale – dice il tecnico commentando la partita – , penso che sia stata una vittoriata in tutti punti di vista. Abbiamo creato tanto ma abbiamo realizzato in gol molto meno rispetto a quanto prodotto. Già nell’intervallo avevo detto ai giocatori di non esserento, se domini così non vai in spogliatoio sull’1-0, perché magari il vento sposta il pallone, vai 1-1 e rischi di perdere i tre punti”.“Sononto della prestazione ma vorrei più gol – ha aggiunto-.