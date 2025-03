Calciomercato.it - Conte scatenato in Napoli-Fiorentina: l’abbraccio con Lukaku e lo ‘schiaffo’ a Raspadori

Leggi su Calciomercato.it

Antonioin panchina durante: al secondo gol azzurro, esulta con i suoi calciatoriIl mister delvive la partita con tensione e apprensione. I punti in palio sono pesanti. E lo Scudetto non è solo un sogno da accarezzare, perché l’Inter è lì, a pochissime lunghezze di distanza.dei calciatori del(ANSA) Calciomercato.itE al gol diarrivato verso l’ora di gioco, la panchina delesplode di gioia. Un po’ per il ragazzo, che nel corso dei primi minuti si è divorato una rete davanti a De Gea, calciando male e addosso al portiere. E un po’ per il momento, per la stagione. Un gol che potrebbe diventare pesante.esulta andando ad abbracciare i compagni, indicae qualche altro uomo in panchina. Il mister lo rincorre, poi sembra dire “te l’avevo detto”, e gli dà uno schiaffetto.