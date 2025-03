Ilnapolista.it - Conte: «Più pressione dopo l’Inter? Per noi non cambia niente, le partite te le devi sudare»

Leggi su Ilnapolista.it

: «Più? Per noi non, lete le»Antonioa Dazn.Undici finali, un po’ di meritocrazia, giocano Gilmour e Raspadori«Stiamo continuando a fare delle scelte che un po’ diciamo sono state forzate da situazioni accadute per via di alcuni infortuni. Di necessità dobbiamo fare virtù, abbiamo trovato nuove soluzioni utilizzando Raspadori. Gilmour ci dà geometrie. È un ragazzo serio, si è sempre fatto trovare pronto quando ce n’è stata l’opportunità. Non ha mai detto una parola fuori posto. Vanno premiati questi ragazzi perché lo meritano».Aumenta lail successo delsul Monza?«Di base il risultato poteva sembrare scontato, invece come dico sempre levanno tutte giocate e levincere in campo, non ci sonofacili in Italia, te le, per noi non, dobbiamo guadare al nostro percorso, continuare quello che abbiamo fatto con