Calciomercato.it - Conte non si accontenta, ‘avvisa’ l’Inter e alza l’asticella: “Dobbiamo essere più cattivi”

Leggi su Calciomercato.it

Le parole del tecnico degli Azzurri dopo il successo ottenuto contro la Fiorentina: ecco quanto dichiarato ai microfoni di DAZNDopo 5 partite il Napoli ritorna al successo. Lo fa soffrendo soprattutto nel secondo tempo, pur provando ad indirizzare il match con le reti di Lukaku e Raspadori. Tre punti di nevralgica importanza per gli Azzurri che rimangono in scia del, riportata ad un solo punto di distanza. Ai microfoni di DAZN,ha commentato l’esito dell’incontro:non si acnta,: “più” (LaPresse) – Calciomercato.itUNDICI GUERRIERI – “Ho visto una squadra che sicuramente ha meritato la vittoria. Potevamo ottimizzare un po’ di più e gestire con meno ansia; non dimentichiamo che nelle ultime 5 partite abbiamo lasciato molti punti intorno al novantesimo.