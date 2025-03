Spazionapoli.it - Conte, non è mai successo prima: contro la Fiorentina corre un grosso rischio

Antoniounla: potrebbe arrivare unavolta assoluta negativa per il tecnico del Napoli Tutto pronto per la sfida tra Napoli evalida per la 28a giornata di Serie A. Gli azzurri si ritrovano ad inseguire l’Inter, non un dato troppo positivo, dato che per 3 volte su 4 in questo campionato, i partenopei hanno perso, avendo giocato dopo i nerazzurri. Bisognerà invertire questo trend, a partire dalle 15:00 di oggi, quando il mantra sarà vincere.Un verbo che in casa Napoli non è più così comune da oltre 40 giorni. Ilmanca addirittura dal 25 di gennaiola Juventus e proprio sul tema di mancate vittoria si concentra il focus su Antonio. Nel mese di febbraio sono arrivati, infatti, i pareggi con Roma, Udinese e Lazio e la sconfittail Como.