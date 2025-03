Terzotemponapoli.com - Conte: “Emozione unica, grazie Napoli!”

Leggi su Terzotemponapoli.com

, Stadio Diego Armando Maradona — Al termine della vittoria contro la Fiorentina, Antonio, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla prestazione della squadra, sulle emozioni regalate dai tifosi e sulle difficoltà affrontate. Ecco i punti salienti delle sue dichiarazioni.Vittoria meritata ma con margini di miglioramentosi è detto soddisfatto della prova dei suoi, pur riconoscendo che ilha concretizzato meno rispetto a quanto creato:“Nel finale non abbiamo rischiato chissà cosa, penso che sia stata una vittoria meritata per quanto creato. Sicuramente abbiamo realizzato molto meno per quanto prodotto”.Il tecnico ha sottolineato l’importanza di chiudere le partite con maggiore sicurezza per evitare cali di tensione come accaduto contro l’Udinese.