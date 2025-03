Spazionapoli.it - Conte “elogia” due azzurri prima del match, poi la stoccata all’Inter è netta!

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Fiorentina, arrivano le parole di mister Antoniodell’inizio deldel Maradona.La 28esima giornata di Serie A vedrà Napoli e Fiorentina battersi in una cornice di pubblico dei grandi eventi. A seguito della rimonta di ieri sera da parte dell’Inter sul Monza, glisono chiamati nuovamente ad accorciare a -1 per mantenere vive le speranze scudetto.La compagine di Palladino viene da una sconfitta pesante in Conference League e dare una risposta al Maradona potrebbe essere la giusta iniezione di fiducia in vista del finale di stagione. Ai microfoni di Dazn, Antonioha rilasciato alcune dichiarazionidell’inizio della partita.Napoli Fiorentina,: “Continuiamo con il nostro percorso, i ragazzi meritano”Sulle scelte di formazione, ha affermato:“Stiamo continuando a fare delle scelte, alcune sono state forzate da quanto accaduto nelle ultime settimane.