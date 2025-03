Sport.quotidiano.net - Conte dopo Napoli-Fiorentina: "Tante difficoltà nell'ultimo periodo ma siamo ancora lì"

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 9 marzo 2025 - Ritrovarsia un passo dall'Inter capolistaoltre 40 giorni senza vittorie è forse il successo più impordi unche torna a festeggiare contro la, stesa dalle reti di Lukaku e Raspadori e illusa da Gudmundsson. Le dichiarazioni diBuon per Antonio, che vede la sua squadra chiudere unsenza vittorie ma non sempre senza le giuste prestazioni, come quella odierna. "Oggi i ragazzi hanno sicuramente meritato il risultato raccolto. Potevamo ottimizzare tutto meglio e gestire il finale in modo diverso, ricordando proprio quanti punti abbiamo perso negli ultimi minuti di recente. A parte questo, la squadra è stata brava, ha creato tanto e devecrescere a livello realizzativo". Intanto, quando vanno a segno entrambi gli attaccanti significa che qualche progresso c'è, eccome.