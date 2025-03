Spazionapoli.it - Conte, che stoccata in conferenza: “Non è normale”, poi bellissime parole per i tifosi

Ledi Antonio Cotne instampa: lanciata una piccolasulle valutazioni riguardanti il suo Napoli.Antoniopuò dirsi decisamente soddisfatto dei suoi giocatori dopo la vittoria contro la Fiorentina. Il tecnico azzurro è intervenuto instampa al termine della gara e ci ha tenuto a sfruttare l’occasione per evidenziare il grande lavoro dei suoi ragazzi, al di là di quelli che sono i giudizi dei media. L’allenatore è partito da un commento sulla gara:“Nel finale non abbiamo rischiato chissà cosa, penso che sia stata una vittoria meritata per quanto creato. Sicuramente abbiamo realizzato molto meno per quanto prodotto. In queste partite non puoi andare nello spogliatoio con l’1-0 perché rischi di perdere altri punti come accaduto con l’Udinese. Ci sta in un percorso di crescita, concedi un gol e subentra un’ansia assurda.