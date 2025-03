Terzotemponapoli.com - Conte a DAZN: “10 finali, dobbiamo concretizzare!”

Antonio, tecnico del Napoli, ha analizzato la vittoria dei suoi uomini contro la Fiorentina, con un 2-1 che porta il Napoli sempre più vicino agli obiettivi stagionali. In un’intervista esclusiva aha parlato delle prestazioni della sua squadra, delle difficoltà da superare nelle ultime dieci partite di campionato e del percorso da affrontare per raggiungere il successo.Un Napoli che deve essere più cattivo sotto portaNel corso dell’intervista,ha sottolineato la prestazione positiva dei suoi uomini, pur evidenziando alcune aree in cui si può migliorare. “Ho visto una squadra che sicuramente ha meritato la vittoria”, ha dichiarato. “Potevamo ottimizzare tutto quello che abbiamo creato e gestire meglio il finale”. Non è passato inosservato il fatto che il Napoli, nonostante il dominio sul gioco, abbia lasciato alcuni punti per strada nel corso degli ultimi match.