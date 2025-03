Dilei.it - Confermato lo spin off di Ballando con le stelle, ci sarà anche Guillermo Mariotto

Non cibisogno di aspettare il prossimo autunno per rivivere le emozioni danzerecce dicon le. Il format condotto da Milly Carlucci torna già in primavera, con unooff ufficiale di quattro puntate. La conferma arriva da uno dei giudici, che non mette in dubbio la presenza al tavolo dei giurati di, nonostante le polemiche degli scorsi mesi.Looff dicon leÈ (praticamente) ufficiale: looff dicon lesi farà. A confermarlo – a seguito delle indiscrezioni dei mesi precedenti – è uno dei giudici storici della trasmissione condotta da Milly Carlucci. È stato Ivan Zazzaroni, ospite di Luisella Costamagna nel programma Tango di Rai 2, a affermarlo. “Looff, io so che saranno quattro puntate di venerdì. Non so se è già ufficiale o meno, me ne ha parlato Giancarlo (De Andreis, uno dei autori di, ndr)”.