Internews24.com - Conferenza stampa Nesta post Inter Monza: «Ci sta che loro ti mettano lì, ho un rammarico. Contro il Parma è la nostra ultima chiamata!»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: le dichiarazioni del tecnico dei brianzoli dopo la sconfitta di stasera in campionatoLadi Alessandro, così il tecnico dei brianzoli dopo, match vinto dai nerazzurri per 3 a 2 in questa 28^ giornata del campionato di Serie A.– «Ilè che abbiamo preso gol all’ultimo minuto del primo tempo. Andare all’vallo sul 2-0 per noi sarebbe stato un filo meglio. La squadra ha fatto una grande gara, l’abbiamopretata bene e siamo stati efficaci. Alla lunga è emersa un po’ di stanchezza,hanno messo dentro Thuram e altri e ci sta abbassarsi tanto. Siamo stati un filo troppo bassi,portavano dentro gente di 1.90, ma lo decide anche l’quando buttarti lì».SE POTEVAMO FARE DI PIU’ SUI GOL SUBITI? – «Si può sempre far meglio, ma la squadra ha tenuto.