Internews24.com - Conferenza stampa Inzaghi pre Inter Feyenoord: ecco quando parla il tecnico nerazzurro

Leggi su Internews24.com

di Redazionepreil. Il programma della vigiliaSimonesi presenterà inper presentare la gara di martedì sera a San Siro tra la suae il, sfida valevole per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League (dopo che i nerazzurri si sono aggiudicati il match d’andata per 0 a 2 al De Kuip). Attraverso un comunicato ufficiale, il clubha annunciato quelle che saranno le attività alla vigilia, nella giornata di domani. Ladel(che sarà accompagnato da un giocatore) prenderà il via alle ore 15.00.Ore 11:00 CET – AllenamentoTraining CentreOre 12:00 CET – Allenamento FCnazionale Milano (15? aperti ai media) BPER Training Centre, Appiano GentileOre 15:00 CET –ufficiale FCnazionale Milano BPER Training Centre, Appiano GentileOre 18:45 CET –ufficialeStadio San Siro, MilanoLeggi sunews24.