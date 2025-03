Inter-news.it - Condò convinto: «Una la chiave della rimonta dell’Inter col Monza!»

Paoloha analizzato il match vinto dall'Inter contro ilper 3-2. Secondo il giornalista, la squadra nerazzurra ha trovato in un episodio laperre i brianzoli.IL RAGIONAMENTO – Paolosi è pronunciato su Sky Sport nel post-partita di Inter-. Il giornalista ha posto l'accento sull'elemento che, dal suo punto di vista, ha inciso sulla vittoria finale dei nerazzurri contro i brianzoli per 3-2: «Lache spiega il risultato è stato il gol di Arnautovic al termine del primo tempo. Così l'Inter ha recuperato le forze per attaccare nella seconda frazione con uno spirito diverso, trovando il modo perre ile vincere la partita».