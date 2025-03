Juventusnews24.com - Conceição esaltato da Repice: «È stato un acquisto azzeccato, il migliore di Giuntoli nell’ultimo calciomercato estivo»

di Redazione JuventusNews24, ala della Juve, èda Francesconell’intervista rilasciata in ESCLUSIVA ai microfoni di JuventusNews24L’ultimo grande spunto della intervista, che Francesco, ha rilasciato in ESCLUSIVA ai microfoni di JuventusNews24, ha riguardato Francisco. Ecco le sue parole in merito all’esterno di proprietà del Porto, ma in prestito alla Juve.CONCEICAO – «Secondo me Franciscosicuramente unper quello che ha fatto vedere il ragazzo. È un giocatore che secondo me deve far fronte, con la tecnica e la velocità che ha, a degli evidenti limiti fisici proprio di peso e di forza in un campionato come il nostro che anche da questo punto di vista è molto molto complicato però credo che se la stia cavando al meglio.