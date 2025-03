Liberoquotidiano.it - "Con quanto vivo adesso": lo sfogo drammatico di Alvaro Vitali, come ha speso tutto

si racconta in un'intervista al Corriere e spiega com'è la sua vita oggi ma anche le difficoltà che incontra: "Se Pierino è stato una condanna? Eh sì, è stato così, in Italia quando ti mettono una pecetta sei quello. Se vuoi fare Shakespeare ti dicono no, tu sei Pierino per sempre. Non èin America dove puoi fare. Ho sofferto molto. Vedo altri amici a cui offrono ruoli diversi, a me invece non mi hanno mai proposto niente. Per loro potevo essere solo Pierino". Poi parla della sua infanzia: "Litigavo sempre con mamma: io volevo uscire in continuazione, non volevo mai mangiare a casa per giocare con gli amici, marinavo la scuola. Così a un certo punto sono andato da mi' nonna. Mio papà veniva tutti i giorni per riportarmi a casa, ma stavo da dio, ero fijo unico di nonna,mi viziava lei.