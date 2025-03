Ilfattoquotidiano.it - “Con la perdita di papà c’è stato un crollo totale delle mie certezze. Ho vissuto per molti anni la malinconia come stile di vita”: Brunori Sas a Domenica In

Dopo aver conquiil terzo posto al 75esimo Festival di Sanremo con il brano “L’alberonoci” e il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo,Sas èospite a “In” e ha raccontato anche della sua famiglia: “Babbo era una figura per me immortale, con la suac’èunmie. Questo mi ha messo di fronte alle mie priorità e, da quel momento, è natoSas, un omaggio all’azienda di famiglia (.) Anche a Sanremo mi chiamavano Bruno,mio padre. Interiormente questa cosa per me è un motore”.Il cantautore è molto legato alla madre: “Si fa chiamare ‘Mammarella Sas’. Viene da una famiglia di musicisti e ci ha spinti verso la musica. Ho un ricordo meraviglioso da piccolo nella gioia che provavo a vedere i miei genitori cantare insieme.