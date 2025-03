Ilfattoquotidiano.it - “Con Eleonora Giorgi ho rivissuto la stessa malattia di mia madre”: Silvia Toffanin si commuove a Verissimo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il rapporto di fiducia e di stima traè stato forte fino all’ultimo. L’attrice, morta di tumore al pancreas a 71 anni, è andata spesso ospite a “” (in collegamento da casa sua) con tutta la sua famiglia e i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli in primis. Durante le interviste, che laha sempre condotto in punta di piedi e con il massimo rispetto per lae il dolore della famiglia,ha voluto condividere i suoi momenti intimi, il suo grande amore per il nipotino Gabriele (figlio di Clizia Incorvaia e di Paolo Ciavarro), il rapporto con Andrea Rizzoli (avuto dal suo primo amore, Angelo).“Noi avevamo il nostro appuntamento speciale in cui lei si raccontava, – ha ricordato laal termine della puntata di ieri – ci raccontava come stava.