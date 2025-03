Ilfattoquotidiano.it - “Con Andrea Iannone è stato colpo di fulmine. Ho capito che volevo far parte della sua vita. Ci sono gli abbracci e l’amore”: lo rivela Elodie a Verissimo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

torna al cinema, dopo l’esperienza nel 2022 in “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa. La cantante e attrice è co-protagonista di “Gioco pericoloso” di Lucio Pellegrini, al cinema dal 13 marzo, con Adriano Giannini e Eduardo Scarpetta. La cantante e attrice è stata ospite del salotto di “”.“La miava oltre la musica, la mia famiglia è sincera e mi dice sempre le cose come stanno, – ha dichiaratoa Silvia Toffanin –una persona sincera e non riesco a dire le bugie, è come se perdessi unadi me, a volte mi è successo perché avevo paura del giudizio, certe cose mi mettevano a disagio”.Le cosemigliorate: “Oggi mi guardo con più amore rispetto al passato, mi voglio bene e merito il mio amore, per prima da me, la rabbia c’è ancora, ma poca rispetto a prima,una che prende di petto le cose, ma l’ira ti annebbia il pensiero, mi arrabbio sempre meno”.