Con 80 milioni prendono Donnarumma | l’Inter resta a guardare

Leggi su Sportface.it

Novità clamorose sul futuro del portiere del PSG e della Nazionale. Le possibilità di un suo ritorno in Serie A rischiano di svanire definitivamentedi nuovo in Serie A, nello specifico al? A quanto pare le possibilità rischiano di ridursi sensibilmente. Non che prima fossero così elevate, del resto sappiamo bene che il suo ingaggio sarebbe spropositato per i paletti nerazzurri.Senza contare che il club di viale della Liberazione un portiere lo ha appena preso, ovvero quel Josep Martinez che nelle sue prime uscite ha confermato la bontà dell’operazione., priorità al PSGsarebbe aperto al ritorno, ma anche di recente ha detto che la sua priorità è rimanere al PSG. Cioè rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026.Ha parlato pure il suo agente, dichiarando apertamente che l’obiettivo è continuare a giocare all’ombra della Tour Eiffel.