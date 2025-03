Internews24.com - Compleanno Djorkaeff, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 57 anni – FOTO

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilsui socialper i 57dell’ex centrocampista: l’omaggio del club nerazzurroOggi l’Inter festeggia ildi Youri. L’ex centrocampista francese compie oggi 57e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimosui propri canali social ufficiali.Fantasista, bomber e. violinista ?Tanti auguri, Youri??#ForzaInter pic.twitter.com/lIJE77rSuf— Inter ?? (@Inter) March 9, 2025 Su inter.it si legge: «Classe cristallina, talento e colpi da campione: nel giorno del 117°anche Yourifesteggia 57.Nato a Lione il 9 marzo 1968, Youri è arrivato all’Inter nel 1996: in nerazzurro ha regalato emozioni indimenticabili ai tifosi, lasciati senza parole in diverse occasioni con gol straordinari e giocate meravigliose, come la storica rovesciata contro la Roma, diventata immagine copertina della tessera di abbonamento della stagione 1997/1998.