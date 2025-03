Sport.quotidiano.net - Como, beffa di rigore. Ikoné non basta ai lariani. Il pareggio del Venezia arriva a un passo dalla fine

Sport.quotidiano.net

di Enrico LevriniIlpareggia 1-1 la sfida salvezza contro il, in una partita molto ricca di occasioni nella quale la squadra di casa vieneta nel finale daldi Gytkjaer, in risposta al gol di. Un punto che poteva essere una vittoria, ma che rende la classifica deiabnza rassicurante. Fabregas potrà concentrarsi sempre di più sullo sviluppo del suo gioco e la crescita dei talenti nella rosa dei. Curiosità nel prepartita: Jake La Furia in concerto (e Sfera Ebin tribuna) infiammano il pubblico, che si esibisce in una sciarpata mai vista, dai distinti fino in tribuna. Il tecnico spagnolo comincia la sfida senza Kempf e Vojvoda (squalificati), mettendo al centro della difesa il giovane brasiliano Fellipe Jack, che ha scelto la nazionale italiana under 21, invece di quella verdeoro.