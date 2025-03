Quifinanza.it - Come risparmiare sui treni Frecciarossa tra offerte e sconti sui biglietti

Viaggiare in treno piace molto agli italiani e ai loro cugini dell’Ue. Lo rivela un’indagine effettuata da Trainline lo scorso anno. Secondo la ricerca, infatti, per il 62% degli europei il treno è il mezzo preferito per spostarsi nel proprio Paese. Il motivo è che, a differenza dell’auto, isono più comodi, veloci e rilassanti. E poi utilizzandoli non ci si deve preoccupare del parcheggio o del traffico.Ipermettono di spostarsi con rapidità tra le principali città italiane in pochissimo tempo. I prezzi dei, però, negli ultimi anni si sono alzati e trovare dellee degliè diventato importante. Solo in questo modo, infatti, è possibilesui costi deisenza dover rinunciare alla qualità del viaggio.talia miglior vettore qualità-prezzoA fine 2024 uno studio della Transport&Environment ha decretatotalia il migliore vettore ferroviario in Europa superando anche le ferrovie svizzere Sbb e quelle della Repubblica Ceca.