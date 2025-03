Monzatoday.it - Come per magia in centro è apparsa la fatina canterina

Leggi su Monzatoday.it

percatturando l'attenzione dei monzesi scesi in piazza. Questa mattina, 9 marzo, in piazza Trento e Trieste una, accompagnata al pianoforte da un clown, si è dilettata a intrattenere grandi e piccini in quel di piazza Trento e Trieste.La piazza dei.