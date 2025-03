Cultweb.it - Com’è morto Charles Bukowski? Il suo funerale fu singolare

Leggi su Cultweb.it

, noto per il suo stile di vita eccessivo e per la sua prosa schietta e brutale, si spense il 9 marzo 1994 all’età di 73 anni. La sua morte non fu causata dall’alcol o dagli eccessi, come molti avrebbero immaginato, ma dalla leucemia, diagnosticata nella primavera del 1993. Nonostante la malattia, continuò a scrivere fino alla fine, completando il suo ultimo romanzo “Pulp” poco prima di morire. Fu ricoverato al San Pedro Peninsula Hospital, dove spirò accanto alla moglie Linda Lee Beighle.Per tutta la vita,aveva abbracciato un’immagine di poeta maledetto, autore di opere che esploravano il degrado urbano, l’alcolismo, il sesso e la disperazione quotidiana. Ironia della sorte, la sua fine fu segnata da una malattia che poco aveva a che fare con il suo stile di vita autodistruttivo.