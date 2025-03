Notizie.com - Com’è morta la manager Anna Rita Panebianco: l’incidente nautico a Venezia nel giorno dell’8 marzo

Un normalissimo pomeriggio in barca con gli amici si è trasformato in tragedia per, la donnain seguito a un incidentelanel(Foto di Facebook) – notizie.comera unadi cinquantasei anni molto conosciuta a, dove gestiva un noto bar in piazza San Marco, lo storico caffè Florian. Ieri pomeriggio, proprio nella Giornata internazionale della donna, ha perso la vita in un incidente, mentre era in barca con gli amici nella laguna di.La dinamica esatta del fatto è ancora al vaglio degli investigatori. Ma stando alle prime ipotesi,e i suoi amici, due uomini di quarantacinque anni, si sarebbero schiantati in barca contro una briccola, cioè un palo di legno che serve a delimitare i canali navigabili.