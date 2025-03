Oasport.it - Come cambia il tabellone a Indian Wells con l’eliminazione di Djokovic. Tavola apparecchiata per il tris di Alcaraz

Definito il quadro dei qualificati al terzo turno del Masters1000 di. Nell’ultima giornata di incontri non sono mancate le sorprese, viste le eliminazioni di teste di serie pesantiNovak(n.6), Andrey Rublev (n.7) e Felix Auger-Aliassime (n.17). In particolare, la battuta d’arresto del serbo contro l’olandese Botic van de Zandschulp apre degli scenari particolarmente graditi a Carlos.Lo spagnolo, vincitore delle ultime due edizioni del torneo, punta alconsecutivo e nei fatti non avrà lungo il proprio cammino un rivale molto scomodo che avrebbe potuto incontrare nei quarti di finale.se la vedrà nel terzo round contro il talentuoso canadese Denis Shapovalov, in ascesa nelle ultime settimane, e in caso di vittoria giocherà negli ottavi contro il vincente del match tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il francese Gael Monfils.