Come cambia il mondo del lavoro con il lavoro da remoto

Fino a pochi anni fa, ildaera una rarità, quasi un privilegio riservato a pochi professionisti. Oggi, invece, è diventato una realtà quotidiana per milioni di persone. Qualcuno lo chiama smart working, altri lo vedonouna necessità emersa in tempi difficili, ma la verità è che sta trasformando profondamente il nostro modo di lavorare, di vivere e persino di pensare al tempo e allo spazio.Lavorare da casa significa eliminare il tragitto casa-ufficio, guadagnare ore preziose che prima si perdevano nel traffico o sui mezzi pubblici. E significa anche poter gestire la giornata con più flessibilità, magari alternando ila una commissione urgente o a una pausa sul balcone per respirare un po’ d’aria fresca. Ma questa libertà è davvero così semplice da gestire?Ci sono due facce della medaglia.