Spettacolo.periodicodaily.com - Coma_Cose: Esce Oggi “VITA FUSA” e Annunciano Concerti Speciali per i 10 Anni di Carriera

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

È finalmente disponibile dal venerdì 7 marzo 2025, il nuovo album dei ComaCose, intitolato “”. Questo atteso lavoro è accessibile su tutte le piattaforme digitali e in vari formati fisici, tra cui vinile gold, vinile rosa e CD. Un album che segna un importante traguardo per il duo, che festeggia diecidicon due eventinei palasport di Milano e Roma.I ComaCose Pubblicano “”È finalmente disponibile dal venerdì 7 marzo 2025, il nuovo album dei ComaCose, intitolato “”. Questo atteso lavoro è accessibile su tutte le piattaforme digitali e in vari formati fisici, tra cui vinile gold, vinile rosa e CD. Un album che segna un importante traguardo per il duo, che festeggia diecidicon due eventinei palasport di Milano e Roma.