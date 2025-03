Esports247.it - Color TV-Game: il primo vero passo di Nintendo nel mondo delle console

Che ci crediate o no, negli anni ‘70,era ancora un’azienda conosciuta principalmente per la produzione di carte da gioco e giocattoli. Ma in seguito, con l’avanzare dell’industria videoludica e il successo di giochi arcade come Space Invaders, l’azienda giapponese iniziò ad esplorare un nuovo mercato: quellodomestiche. La prima vera prova dineldomestiche si chiamava “TV-“, il dinosauro capostitipite di tutte le varie iterazionida quel momento in poi.I tempi stavano velocemente maturando e il mercatodomestiche era in rapida crescita, con Atari che dominava il settore grazie a Pong e ai suoi numerosissimi cloni., vogliosa di far parte di in questo, si decise di sviluppare la sua versione di un sistema di gioco casalingo, e grazie alla collaborazione con Mitsubishi Electronics e alla licenza ottenuta da Magnavox per la riproduzione del concept di Pong, nacque il “TV-6“, lanciato ufficialmente nel 1977.