Collision 09 03 2024 – Il nuovo dio del wrestling

Benvenuti al report di, registrato dal Sacramento Memorial Auditorium di Sacramento, California. Una puntata importante che fa da ultimo step prima di Revolution, con diversi match interessanti e molti segmenti dedicati a costruire gli incontri del pay-per-view.The Opps vs Jack Banning, Starboy Charlie & Titus Alexander (1,5 / 5) Match rapidissimo con gli Opps dominanti dall’inizio alla fine. Hook ha iniziato l’incontro con Charlie mettendolo subito in difficoltà con dei pugni allo stomaco e un suplex. Alexander ha preso gran parte delle botte per il suo team, con Shibata e Joe che lo hanno letteralmente fatto a pezzi con dei chop devastanti. Dopo una serie di attacchi combinati, Shibata ha chiuso l’incontro con la sua PK su Alexander. Vincitori: The OppsBACKSTAGE: Promo di Adam Copeland che ha attaccato duramente Jon Moxley, accusandolo di nascondersi dietro i Death Riders perché ha paura di perdere il titolo.