Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025: Paris continua a risalire la china

Calato il sipario sul fine-settimana di Kvtfjell (Norvegia) all’insegna della velocità e si è ritrovato un grande Dominik, in grado di vincere in discesa (gara-1) e il superG odierno, dando seguito al suo magic moment sul pendio scandinavo.Nellagenerale comandata da Marco Odermatt con 1516 punti, a precedere di 570 punti il norvegese Henrik Kristoffersen e di 740 l’altro svizzero Franjo Von Allmen,è nono con 524 punti in totale e quindi è entrato in top-10.Nella graduatoria di superG, sempre Odermatt troneggia con 491 punti davanti all’austriaco Vincent Kriechmayr (281) e all’altro elvetico Stefan Rogentin (271).si è portato in quarta posizione (262), scavalcando Mattia Casse (260).DELSCI2024-1 ODERMATT Marco SUI 15162 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 9463 VON ALLMEN Franjo SUI 7764 MEILLARD Loic SUI 7315 HAUGAN Timon NOR 6266 MCGRATH Atle Lie NOR 5807 MONNEY Alexis SUI 5678 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 5549Dominik ITA 52410 ROGENTIN Stefan SUI 505DELDISCESA LIBERA1 ODERMATT Marco SUI 6052 VON ALLMEN Franjo SUI 5223 MONNEY Alexis SUI 3274 HROBAT Miha SLO 3205 CRAWFORD James CAN 2706Dominik ITA 2627 MURISIER Justin SUI 2578 ROGENTIN Stefan SUI 2349 ALEXANDER Cameron CAN 19410 ALLEGRE Nils FRA 193DELSUPERG1.