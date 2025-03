Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025: Brignone saldamente prima, Goggia perde una posizione

Leggi su Oasport.it

Calato il sipario sull’appuntamento delladeldi sciad Are, in Svezia. L’ultima gara in programma era lo slalom, con la vittoria della tedesca dell’austriaca Katharina Truppe a precedere la connazionale Katharina Liensberger e l’americana Mikaela Shiffrin, che non è riuscita a conquistare la vittoria n.101 nel massimo circuito internazionale.In casa Italia, Marta Rossetti è stata la migliore con l’ottavo posto in condivisione con la slovena Andreja Slokar, mentre Lara Della Mea ha terminato in top-15. Più distanti Martina Perterlini 19ma e la giovane Emilia Mondinelli 27ma. Con questi risultati, Federicasi conferma ampiamente in vetta, a precedere la svizzera Lara Gut-Behrami e la croata Zrinka Ljutic, che coi punti dello slalom ha scavalcato Sofia(quarta).