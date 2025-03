Ilrestodelcarlino.it - Cittanova, travolto in bici. Investito da una Golf. È grave in ospedale

Ancora una lunga serie di gravi incidenti in città e in provincia. Venerdì sera un ciclista 40enne è statoda un’auto tra Baggiovara eed ora lotta tra la vita e la morte in: le condizioni dell’uomo, infatti, risultano gravi e il 40enne è ricoverato in terapia intensiva. L’investimento si è verificato intorno alle 20 in Strada Viazza, aSud. L’uomo stava percorrendo la strada di campagna in sella alla propriacletta, forse diretto a casa quando, all’improvviso, è statoda unache procedeva verso Baggiovara. Il 40enne, che si trovava in sella ad una Ebike è stato sbalzato a metri di distanza finendo rovinosamente sull’asfalto. L’automobilista, sotto choc ha subito allertato i soccorsi e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza.