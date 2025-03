Anteprima24.it - Città più virtuose su debiti P.a, solo 13% non paga in tempo: Napoli recupera

di lettura: 2 minutiTra il 2023 e il 2024 si è quasi dimezzato il numero dellecapoluogo di provincia italiane che hanno sforato il limiterale entro cui devono essere saldati icommerciali delle pubbliche amministrazioni, ovvero 30 giorni dalla data di ricezione della fattura o richiesta dimento. I capoluoghi di provincia che risultano aver superato questo limite nell’arco del 2024 sono 15, pari al 13% del totale. L’anno prima erano stati 27 (24%), e nell’arco del 2022 erano stati addirittura 41, più di uno su tre. A metterlo in evidenza è un’analisi condotta da Centro Studi Enti Locali che ha effettuato una ricognizione degli indici di tempestività dimento pubblicati sui siti istituzionali dellecapoluogo di provincia. Ilmedio dimento di una fattura si è ridotto di 5 giorni dal 2023 al 2024 (da 29 a 24 giorni) e addirittura del doppio se comparato con il 2022, anno in cui mediamente un debito commerciale di unacapoluogo di provincia venivato in 34 giorni.