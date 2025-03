Ilgiorno.it - Cinque incontri coi classici in Braidense

inediti tra pittura e letteratura nella Sala lettura della Biblioteca, a Brera. Legge, anzi interpreta, Massimiliano Finazzer Flory (in foto); il saggista Armando Torno spiega, in dialogo con intellettuali e giornalisti che curano la terza pagina - cioè le pagine culturali - di quotidiani nazionali, e Angelo Crespi, il direttore della Pinacoteca di Brera nonché della, fa gli onori di casa. Il palinsesto destinato "a mettere in luce alcuni autori presenti nei fondi della Biblioteca nazionale", sottolinea il direttore Crespi, s’intitola “Mai letti“. Perché si tratta di, libri destinati ad essere riletti all’infinito e ogni volta, aggiunge Finazzer Flory, "diversamente". In questo caso nella cornice di "una nuova “sala” dove quadri e libri ci insegnano la modernità di essere ancora stupiti dall’umanità che ci viene dai libri".