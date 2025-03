Lanazione.it - Cinema ’corto’ al Nuovo

Con ‘Corto che Passione!’ ilbreve conquista finalmente uno spazio stabile nelle sale italiane, un progetto che porta i cortometraggi sul grande schermo, ogni secondo martedì del mese, in oltre 100selezionati tra cui Il. Ora i corti trovano una programmazione continuativa nelle sale, offrendo al pubblico 70 minuti di storie coinvolgenti e diversificate. L’iniziativa, promossa da Fice, Anec, Raie Alice nella Città, con il supporto dell’Italian Short Film Association e il sostegno del MiC, coinvolge i principali protagonisti del settore, con la partecipazione attiva di Unità e del Collettivo Under 35. ‘Corto che passione’ debutta alIlmartedì alle 21.15 con una selezione che mette in evidenza i titoli che hanno brillato sia per la conquista di premi di prestigio (due vincitori del David di Donatello, i Nastri d’Argento) che per la partecipazione ai festivaltografici tra i più importanti.