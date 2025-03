Romadailynews.it - Cinema: blockbuster cinese “Ne Zha 2” porta benefici oltre i cinema

Avendo infranto il monopolio di Hollywood nella lista globale dei 10 film con il maggiore incasso, il film d’animazione “Ne Zha 2” sta generando effetti a catenale saletografiche, mostrando il vivace consumo e l’economia dinamica della Cina. Il successo del film si estende anche alla ristorazione, al commercio al dettaglio, al turismo e ai mercati finanziari. Ispirato dal film, un ristorante nel nord della Cina, nella municipalita’ di Tianjin, ha incorporato in modo creativo i personaggi e i piatti del film nel suo menu’, con piatti come “tentacoli di calamaro saltati” che richiamando una scena umoristica del film. In, un ristorante di hot pot a tema Ne Zha a Yibin, nella provincia del Sichuan, e’ diventato un luogo popolare per le foto grazie al suo arredamento interno ispirato agli elementi del film, come la Fascia rossa armillare.