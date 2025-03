Dayitalianews.com - Cinema, auguri ad Ornella Muti: compie 70 anni

Il mondo delfesteggia il 70esimo compleanno di(Francesca Romana Rivelli, questo il suo vero nome), nata a Roma il 9 marzo 1955, una delle attrici più iconiche della storia delitaliano.Una carriera lunghissimaIn una lunghissima carriera iniziata alla giovanissima età di 14ha recitato con grandi registi come Mario Monicelli, Dino Risi e Marco Ferreri; storiche le sue interpretazioni in film italiani di successo come ‘La moglie più bella’ a ‘Il bisbetico domato’, oppure internazionali come ‘Flash Gordon’, dove ha interpretato la principessa Aura. Molti i riconoscimenti collezionati in carriera, tra cui due Nastri d’Argento e, nel 2022, la co-conduzione di una serata del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus.L'articoload70proviene da Dayitalianews.