Cina | scienziati compiono importante svolta nella tecnologia delle celle solari in perovskite

cinesi hanno compiuto unprogresso nel campoin, aprendo potenzialmente la strada alla loro applicazione diffusa su scala industriale. Lein, unafotovoltaica di nuova generazione altamente promettente, generano elettricita’ come letradizionali a base di silicio, offrendo pero’ vantaggi distintivi, come l’estrema sottigliezza, la flessibilita’ e la leggerezza. Queste caratteristiche aprono possibilita’ per l’integrazione su superfici non convenzionali, come abbigliamento e finestre.Tuttavia, l’instabilita’ di questi dispositivi e’ rimasta un grande ostacolo alla loro commercializzazione. Un team di ricerca della East China University of Science and Technology, con sede a Shanghai, ha raggiunto unasignificativa identificando il meccanismo chiave alla base di questa instabilita’.