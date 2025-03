Romadailynews.it - Cina: ministro, applicazione big data, IA ad assistenza anziani verra’ promossa

Leggi su Romadailynews.it

Laaccelerera’ l’dei big, dell’intelligenza artificiale (IA) e di altre nuove tecnologie per migliorare l’agli, ha dichiarato oggi ildegli Affari civili Lu Zhiyuan. Nuove tecnologie e nuovi prodotti verranno sfruttati anche in settori come l’sociale e i servizi per le persone con disabilita’, ha detto Lu durante una conferenza stampa a margine della sessione legislativa nazionale annuale. Gli ultimi dati mostrano che alla fine del 2024 la popolazione cinese di eta’ pari o superiore a 60 anni ammontava a 310 milioni, rappresentando circa il 22% della popolazione totale. Si prevede che questa percentuale salira’ ulteriormente al 30% entro il 2035. Un funzionario sanitario presente alla conferenza stampa ha riferito che l’aspettativa di vita media ine’ salita a 79 anni nel 2024.