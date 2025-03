Romadailynews.it - Cina: funzionario, servizi di salute mentale verranno estesi a livello nazionale

Si prevede che entro la fine del 2025 cliniche per lae il sonno saranno disponibili in tutte le citta’ adi prefettura in, ha dichiarato oggi unsanitario. La misura mira a potenziare icorrelati, poiche’ alcune persone soffrono di ansia psicologica o legata al sonno e necessitano di assistenza professionale, ha affermato Lei Haichao, capo della Commissione sanitaria, durante una conferenza stampa a margine della sessione annuale della legislaturacinese attualmente in corso. Ilha aggiunto che, per migliorare l’accesso del pubblico aidi, sara’ reso disponibile in tutte le localita’, entro il 1° maggio, un numero verdeper l’assistenza psicologica. Agenzia Xinhua